Белорусские пограничники отказались комментировать данные о задержании «боевиков ЧВК»

Пресс-секретарь госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сказал, что не может прокомментировать информацию о задержании под Минском более 30 боевиков иностранной ЧВК.

Бычковский сказал, что не может прокомментировать данную информацию, передает РИА «Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хотел бы привлекать вооруженные силы для наведения общественного порядка в республике, но «всякое может быть».

Напомним, в среду белорусское информагентство БелТА сообщило о задержании под Минском 32 «боевиков иностранной ЧВК». При этом в следственном комитете республики не стали ни подтверждать, ни опровергать эти данные.

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