Названы условия получения кешбэка за туры по России

Возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка будет возможен только при приобретении путевки в Сети и оплаты картой «Мир», сообщили в Ростуризме.

«Вы можете оплатить путешествие только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны», – говорится в сообщении Ростуризма, передает ТАСС.

Кроме того, возврат части средств за покупку туров можно будет получить только на поездки по России, совершенные до 20 декабря 2020 года.

Старт программы намечен на август, Ростуризм обещает объявить точную дату в ближайшее время. На первом этапе в программе смогут принять участие туры из всех регионов России, кроме Алтайского края и Республики Алтай, Калининградской области, Крыма, Севастополя, Краснодарского и Ставропольского края. Туры в эти регионы по программе кешбэка станут доступны с 1 октября 2020 года.

22 июля премьер Михаил Мишустин заявил, что до 3 млн россиян смогут получить возврат части средств за туры по России. Кроме того, около 2 млн путешествий по России войдут в программу возврата части денежных средств за туры.

Ассоциация туроператоров России до этого сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.