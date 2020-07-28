Песков назвал корректной работу правоохранителей в Хабаровске

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные митинги, действуют корректно и с учетом ситуации с арестом экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Еще ни разу, если я правильно помню, руководителя российского региона не обвиняли в причастности к самому тяжкому преступлению, к убийству. Этим можно объяснять действия следственных органов по задержанию и аресту Фургала. С этим же связаны и назначения исполняющего обязанности главы региона (Михаила) Дегтярева. И этим же, наверное, объясняется эмоциональная реакция хабаровчан и некоторых других жителей региона», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что врио губернатора Дегтярев работает на месте, активно общается с жителями Хабаровского края, и выразил надежду, что активными делами он продемонстрирует главную цель – заботу именно о жителях края, судьбах края в плане социально-экономического развития и решения насущных проблем.

«Очевидно, что правоохранительные органы действуют весьма корректно в этой ситуации с учетом специфики региона, с учетом особенностей той ситуации, о которой я только что вам говорил. В остальном я рекомендую все-таки спрашивать правоохранительные органы», – добавил Песков.

В понедельник Песков заявил, что ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева «скорее успокаивается», но оценивать работу нового главы региона пока преждевременно.

Напомним, в воскресенье врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с участниками акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Руководитель региона объяснил свою позицию по делу Фургала и заверил, что «Москва слышит всех».

В начале прошедшей недели президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.