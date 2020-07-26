Дегтярев пообщался с участниками акций в Хабаровске

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с участниками акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Руководитель региона объяснил свою позицию по делу Фургала, и заверил, что «Москва слышит всех».

«Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия (ЛДПР) оказывает ему помощь, передает ему продукты. Но регион не может оставаться без руководителя», – заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи в воскресенье с участниками акции протеста у краевой администрации.

Как отмечает ТАСС, в воскресенье Дегтярев впервые встретился с участниками митингов, которые проходят на центральной площади Ленина в поддержку арестованного экс-губернатора. Но еще ранее в воскресенье врио главы региона во время рабочей поездки по районам края заметил колонну машин (которая участвовала в акции в поддержку Фургала), после чего развернул свой автомобиль и вышел к людям. Дегтярев отметил, что готов к диалогу с гражданами. При этом он подчеркнул, что в преддверии зимы и начала нового учебного года «обезлавленному» региону необходим руководитель.

Отметим, что в течение воскресенья прошло несколько встреч врио губернатора с жителями различных городов региона, в частности у Дегтярева состоялся обстоятельный диалог с гражданами во время посещения Советской Гавани. На одной из встреч с жителями края, Дегтярев призвал «выжать максимум» из интереса Москвы к проблемам Хабаровска.

Тем временем, как и в предыдущие дни, протестующие собрались у здания правительства края, скандировали лозунги в поддержку Фургала, потом прошли по центральным улицам города и вернулись на площадь Ленина.

Во время общения с участниками акции на площади (встреча транслировалась на странице Дегтярева в Instagram), врио губернатора подчеркнул: «Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти». Дегтярев напомнил, что он был назначен указом президента с целью обеспечить нормальную деятельность правительства края, чтобы «все работало, бюджет тратился на социальные нужды».

Дегтярев призвал протестующих заканчивать митинги. «Судьба Сергея Ивановича (Фургала) в руках правосудия», – указал врио главы региона.

При этом Дегтярев, назвал завышенным количество участников несогласованнх акций, которое приводили некоторые издания. «Умножают на десять, – сказал Дегтярев, отвечая на вопрос жителей о том, как он относится к информации о численности людей на несогласованных акциях. – По моим подсчетам, это тысяч десять. Может, я не все фотографии видел, я не калькулятор».

Добавим, что ранее Дегтярев заявил – суд над экс-губернатором Фургалом должен быть открытым, чтобы граждане могли увидеть доказательства его вины или невиновности. «Как должностное лицо я не могу комментировать и давать этому оценку. Но как человек, я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, поддерживаю. Если есть доказательства, народ хочет это видеть и слышать. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны их узнать», – цитировало РИА «Новости» слова врио главы Хабаровского края.

Напомним, в начале прошедшей недели президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

На позапрошлой неделе Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Бывший губернатор помещен в следственный изолятор «Лефортово».

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