Дегтярев призвал «выжать максимум» из интереса Москвы к проблемам Хабаровска

Колоссальное внимание Москвы к Хабаровскому краю ограничено по времени. За это время надо максимально выжать из этой ситуации для народа и для экономики, сказал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями региона.

«Мне вчера звонил премьер Михаил Мишустин. Такого отродясь не было, чтобы он звонил губернатору. Но это временно», – отметил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями в воскресенье. Исполняющий обязанности главы региона призывал людей мыслить прагматично, в том же ключе, в котором мыслит и он сам.

«Я себе отдаю отчет в том, что колоссальное внимание Москвы, центра, к Хабаровскому краю – конечно по времени», и через какое-то время спадет, отметил Дегтярев.

«За это время нам надо максимально выжать из этой ситуации для народа и для экономики, – призвал Дегтярев. – Если нам присылают врачей Минздрав и (мэр Москвы Сергей) Собянин, Если нам присылают оборудование и средства – надо их брать. Хороший теленок трех маток должен сосать. Дают – бери».

«Используем эту ситуацию для того, чтобы максимально набрать средств и обещаний от федеральных властей, чтобы помочь краю. То же касается и встречи с президентом. Она будет», – заверил врио главы края.

Дегтярёв: Нужно выжать максимум из интереса федерального центра к Хабаровскому краю pic.twitter.com/diwqDN3Sr6 — Взгляд (@vzglyad) July 26, 2020

Ранее сообщалось, что Дегтярев в ходе рабочей поездки в Ванинский район осмотрел, как идет перевалка угля в порту Ванино и бухте Мучке, и пообщался с местными жителями. Дегтярев, в частности, раскритиковал устаревшие методы работы в Ванинском порту.

Кроме того, стало известно, что врио губернатора во время рабочей поездки заметил колонну машин, которая участвовала в акции по поддержке экс-главы региона Сергея Фургала, после чего развернул свой автомобиль и вышел к людям. Дегтярев отметил, что готов к диалогу с гражданами.