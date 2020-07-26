Дегтярев развернул свой автомобиль для общения с хабаровчанами

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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в ТанзаниюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Почему США так недовольны секретным российским спутником

Россия способна следить из космоса даже за американскими спутникамиФото: twitter.com/AstroDrewMorgan
Испытания Россией секретного военного спутника вызвали крайне бурную реакцию среди западных военных. Успокаивать их пришлось официальным заявлением МИД России, разъяснившим детали проведенных на орбите маневров. Почему в США и Британии так встревожены российским «противоспутниковым оружием» – и что эти страны сами делают для размещения оружия в космосе? Подробности...
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Идеолог церковного раскола на Украине ищет защиты у президента США

Греческая церковь не нашла иных защитников, кроме СШАФото: White House/Shea Craighead
Жалобы представителей православия на превращение Святой Софии в мечеть дошли даже до Дональда Трампа. Президент США, как сообщается, объявил себя «помощником и сторонником» Вселенского патриархата и лично патриарха Варфоломея... и подчеркнул, что он немедленно приступит к необходимым вмешательствам». Зачем это нужно американскому лидеру? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
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Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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          • Это зависит от требований

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              Дегтярев развернул свой автомобиль для общения с хабаровчанами

              26 июля 2020, 09:45

              Текст: Александра Юдина

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              Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей поездки заметил колонну машин, которая участвовала в акции по поддержке экс-главы региона Сергея Фургала, после чего развернул свой автомобиль и вышел к людям, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

              «Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

              Дегтярев отметил, что готов к диалогу с людьми. «Вот с вами я могу пообщаться – вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу. Мы, конечно, Сергею Ивановичу (Фургалу) как партия будем оказывать поддержку», – подчеркнул врио губернатора края.

              Он отметил, что в преддверии зимы и начала нового учебного года региону необходим руководитель. «Вы подумайте – край обезглавлен. Моя задача как врио – все процессы наладить. Вот и вся моя миссия», – сказал Дегтярев.

              На встрече люди рассказали, что их особо волнуют постоянно растущие в регионе цены на топливо, пишут «Аргументы и факты».

              «Здесь нет реальной конкуренции местной топливной компании. 90% заправок принадлежит единственной компании, они производят топливо», – отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

              Врио губернатора пообещал подключить к решению данной проблемы Федеральную антимонопольную службу, отметив, что монополия – это неприемлемо.

              Кроме того, прозвучало много претензий и в адрес тарифов ЖКХ. Люди вынуждены платить за коммунальные услуги по 15 тыс. рублей в месяц при зарплате в 25 тыс. рублей.

              «Почему дорого стоят услуги ЖКХ? Тут топят мазутом, а он стоит дорого. В ближайшее время я соберу региональную энергетическую комиссию, мы посмотрим все тарифы, и что в них включили. Я не могу обещать снизить тарифы завтра, так как в этом еще не разобрался. Там, где будет вопрос зависеть от меня, где будет возможность отказаться от использования мазута в котельных мы это сделаем. Деньги в крае есть», – заверил Дегтярев.

              Также был затронут и вопрос лишения Хабаровска статуса столицы. «Столичный статус определяется в первую очередь уровнем жизни населения. Люди должны иметь достойную зарплату, качественное управление регионом. Лично для меня Хабаровск остается столицей Дальнего Востока», – ответил врио губернатора края.

              По его мнению, столичный статус «не принимается и не решается пером больших руководителей». Дегтярев также уточнил, что для меня означает «хабаровизация». По его словам, это – течение, когда уровнем жизни и качеством государственного управления «можно будет показать истинное величие города».

              Помимо прочего, врио губернатора заверил жителей в искреннем желании и дальше вести диалог с жителями, выслушивать проблемные места и давать обратную связь.

              «Я хочу общаться и буду общаться», – добавил он. А самым активным жителям он предложил войти в народный совет при врио губернатора.

              «Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы и находить пути их решения», – добавили в пресс-службе.

              Ранее сообщалось, что на этой встрече Дегтярев высказал свое частное мнение о необходимости открытого суда над Фургалом, чтобы граждане могли увидеть доказательства его вины или невиновности. Кроме того, он сообщил о намерении усилить контроль за федеральными субсидиями, которые выделяют региону для строительства и ремонта социальных объектов.

              Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

              Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. 

              Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

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