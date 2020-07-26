Дегтярев развернул свой автомобиль для общения с хабаровчанами

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей поездки заметил колонну машин, которая участвовала в акции по поддержке экс-главы региона Сергея Фургала, после чего развернул свой автомобиль и вышел к людям, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

«Во время переезда из Ванино в Советскую Гавань навстречу автомобилю Дегтярева прошла колонна машин. Врио губернатора развернул автомобиль и вышел к людям. Он подчеркнул, что разделяет их позицию, но выступает за цивилизованное общение», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Дегтярев отметил, что готов к диалогу с людьми. «Вот с вами я могу пообщаться – вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу. Мы, конечно, Сергею Ивановичу (Фургалу) как партия будем оказывать поддержку», – подчеркнул врио губернатора края.

Он отметил, что в преддверии зимы и начала нового учебного года региону необходим руководитель. «Вы подумайте – край обезглавлен. Моя задача как врио – все процессы наладить. Вот и вся моя миссия», – сказал Дегтярев.

На встрече люди рассказали, что их особо волнуют постоянно растущие в регионе цены на топливо, пишут «Аргументы и факты».

«Здесь нет реальной конкуренции местной топливной компании. 90% заправок принадлежит единственной компании, они производят топливо», – отметил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Врио губернатора пообещал подключить к решению данной проблемы Федеральную антимонопольную службу, отметив, что монополия – это неприемлемо.

Кроме того, прозвучало много претензий и в адрес тарифов ЖКХ. Люди вынуждены платить за коммунальные услуги по 15 тыс. рублей в месяц при зарплате в 25 тыс. рублей.

«Почему дорого стоят услуги ЖКХ? Тут топят мазутом, а он стоит дорого. В ближайшее время я соберу региональную энергетическую комиссию, мы посмотрим все тарифы, и что в них включили. Я не могу обещать снизить тарифы завтра, так как в этом еще не разобрался. Там, где будет вопрос зависеть от меня, где будет возможность отказаться от использования мазута в котельных мы это сделаем. Деньги в крае есть», – заверил Дегтярев.

Также был затронут и вопрос лишения Хабаровска статуса столицы. «Столичный статус определяется в первую очередь уровнем жизни населения. Люди должны иметь достойную зарплату, качественное управление регионом. Лично для меня Хабаровск остается столицей Дальнего Востока», – ответил врио губернатора края.

По его мнению, столичный статус «не принимается и не решается пером больших руководителей». Дегтярев также уточнил, что для меня означает «хабаровизация». По его словам, это – течение, когда уровнем жизни и качеством государственного управления «можно будет показать истинное величие города».

Помимо прочего, врио губернатора заверил жителей в искреннем желании и дальше вести диалог с жителями, выслушивать проблемные места и давать обратную связь.

«Я хочу общаться и буду общаться», – добавил он. А самым активным жителям он предложил войти в народный совет при врио губернатора.

«Дегтярев готов регулярно встречаться с советом и обсуждать самые острые темы и находить пути их решения», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на этой встрече Дегтярев высказал свое частное мнение о необходимости открытого суда над Фургалом, чтобы граждане могли увидеть доказательства его вины или невиновности. Кроме того, он сообщил о намерении усилить контроль за федеральными субсидиями, которые выделяют региону для строительства и ремонта социальных объектов.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Фургал был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца по делу о покушении на убийство и организации убийств. Он помещен в следственный изолятор «Лефортово».

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