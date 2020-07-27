В Кремле заявили о нормализации ситуации в Хабаровске

Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева «скорее успокаивается», но оценивать работу нового главы региона пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Скорее успокаивается», – сказал Песков, отвечая на вопрос, остается ли ситуация в Хабаровском крае напряженной в течение недели, которую на посту врио главы региона провел Дегтярев.

Отвечая на вопрос о том, находится ли решение ситуации в Хабаровске на «ручном управлении» у президента Владимира Путина, Песков заявил, что этим занимается врио губернатора Михаил Дегтярев, президент внимательно следит за обстановкой.

«Решением этого вопроса занимается исполняющий обязанности, который назначен президентом. И не решением этого вопроса, вернее, а неотложными делами Хабаровского края и вопросами его развития. И подготовкой к зиме, которая уже, к сожалению, не за горами. ... Безусловно, президент самым внимательным образом наблюдает за этой ситуацией», – заявил Песков.

В то же время он заявил, что оценивать работу Дегтярева на посту врио губернатора пока преждевременно, передает РИА «Новости».

«По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно. Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это. Какие-то оценки, наверное, конечно, преждевременно давать», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают первую неделю работы Дегтярева на посту врио Хабаровского края, удается ли ему справиться с политическим кризисом.

Напомним, в воскресенье врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с участниками акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Руководитель региона объяснил свою позицию по делу Фургала и заверил, что «Москва слышит всех».

В начале прошедшей недели президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.