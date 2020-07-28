Прокуратуре после внесения поправок в соответствующий закон могут вернуть возможность самостоятельно возбуждать уголовные дела, сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Крашенинников сообщил на заседании совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль» в Екатеринбурге, что «по прокуратуре в случаях, предусмотренных законом, они сами смогут возбуждать дела». До этого «у них не было такой возможности», передает ТАСС.

«Скорее всего, в законе «О прокуратуре» это будет», – добавил он.

Крашенинников пояснил, что Конституция предусматривает возможность прокуратуры возбуждать дела, если это установлено в федеральном законе.

«Этого проекта (закона) нет, но то, что положения о прокуратуре корректируются в Конституции, это точно», – уточнил он.

Также Крашенинников отметил, что пока рано говорить о конкретных статьях уголовного кодекса, по которым прокуратура сможет возбуждать дела, однако роль ведомства в соответствии с принятыми поправками к Конституции меняется.

В данный момент прокуратура выполняет функцию надзора за следствием. В случае нарушений прокуроры могут отменить постановление о возбуждении дела или порекомендовать прекратить уголовное преследование.