На территорию Сирию въехала колонна из 35 турецких военных машин, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

По данным организации, всего с февраля 2020 года в Сирию прибыли более 8,3 тыс. турецких грузовиков и единиц военной техники. Также центр мониторинга сообщает, что с февраля Турция отправила на территорию арабской республики около 11,5 тыс. военнослужащих.

В Анкаре эту информацию пока не комментировали, передает ТАСС.

Ранее турецкий лидер Таийп Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии.