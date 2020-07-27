Эксперт: Движение «Голос» совершает преступление против правосудия

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27 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:04  |  vz.ru
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Как долго нефть будет кормить Россию

Нефтегазовые доходы федерального бюджета из-за падения мировых цен сократились почти на 60%Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
В правительстве России все чаще звучат пессимистичные оценки как по поводу цен на нефть в будущем, так и о перспективах объемов российской добычи черного золота. Эти параметры имеют непосредственное отношение к благосостоянию буквально каждого жителя нашей страны. Сколько нефти добывает сейчас Россия и сколько денег это приносит и будет приносить в будущем? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 лет назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Зачем россиянам нужна Танзания

Танзания интересна для российских туристов и для российского бизнеса по нескольким причинам Фото: H. Schmidbauer/Blickwinkel/Global Look Press
Количество поисковых запросов на авиабилеты из России в Танзанию увеличилось в 70 раз. Причины этого очевидны: 1 августа правительство РФ откроет авиасообщение всего с тремя странами, в том числе с Танзанией. Ее включение в этот список объясняют разного рода «теориями заговоров», меж тем Танзания действительно важна для России − и с точки зрения туризма, и с точки зрения бизнеса.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Подвиг, как и любовь, анализу не поддается

Дарья Верясова, писатель, историк
27 июля – 95 лет со дня рождения младшего брата легендарной Зои – Александра Космодемьянского. Пожалуй, в моральном плане ему на войне пришлось труднее многих других. Подвиг старшей сестры заслонил от чужих глаз его личное геройство. Подробности...
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Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...
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Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
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              Эксперт: Движение «Голос» совершает преступление против правосудия

              27 июля 2020, 20:55

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              «Оценка действий властей [со стороны движения «Голос»] бездоказательно и обобщенно обвинительная: власть фабрикует обвинения и устраняет опасных конкурентов. Такое обвинение – это преступление против правосудия», – заявил профессор Самарского государственного университета Виктор Полянский, комментируя газете ВЗГЛЯД доклад движения «Голос», посвященный предстоящим в сентябре выборам.

              «По выводам, изложенным в докладе «Голоса» о едином дне голосования, однозначной оценки быть не может. Читая их предыдущие материалы, я предполагал, что вновь будет избран подход с конкретной целевой заданностью, на которую авторы работают. Так и оказалось», – отметил профессор Самарского государственного университета, член Совета общественной палаты Самарской области, председатель Общественного комитета «За честные выборы» Виктор Полянский.

              Так эксперт прокомментировал доклад общественного движения «Голос», из которого следует, что выборы в сентябре якобы пройдут при худшем законодательном регулировании избирательного процесса за последние 25 лет.

              «Кстати, это не просто заключение «Голоса», а представление позиции двух экспертов – господина Любарева и господина Кынева. Свои способности они используют для обоснования собственной весьма субъективной оценки происходящих процессов законодательного и организационного порядка. При этом сами они используют подходы, которые вызывают сомнения в их реальности, обоснованности, доказанности и аргументированности», – заметил Полянский.

              «Что касается фальсификаций при сборе подписей, в разных ситуациях могут быть разные аспекты. Это могут делать провокаторы или сборщики могут невольно допустить ошибку. Важно, чтобы мы воспитывали всех участников избирательного процесса: и сборщиков подписей, и кандидатов, которые дают установки сборщикам подписей, и граждан, которые будут свои подписи проставлять», – указал эксперт.

              Как напомнил Полянский, «Голос» обвиняет законодателей в том, что введены дополнительные ограничения для выдвижения кандидатов в связи с преступлениями. «А вы что, за то, чтобы у нас преступники были выборными лицами? Видимо, это связано с тем, что нужны соответствующие негативные оценки новаций в избирательном законодательстве. Очень настораживает, что у авторов есть определенный интерес набрать побольше акцентов, которые будут воздействовать на сознание читателей. Оценка действий властей бездоказательно и обобщенно обвинительная: власть фабрикует обвинения и устраняет опасных конкурентов. Но как так можно обвинить всех, кто во власти, что они будут использовать возможность фабриковать обвинения и кого-то посадят на условные сроки? Такое обвинение – это преступление против правосудия», – подчеркнул он.

              «Мы хотим, чтобы у нас разрушалось государство, разрушались все те наработанные достижения, которые уже есть, несмотря на все сложности? Так нельзя. Я – сторонник эволюционных процессов, в том числе за счет совершенствования права. Я вижу подоплеку данного доклада в том, что людям из «Голоса» хочется самим все контролировать и чтобы больше никто не мог вторгаться в процесс. Но такого больше не будет никогда», – выразил уверенность он.

              «Авторы исходят из презумпции полной виновности организаторов выборов. Много проблем, никто не спорит, но если расширяют различные формы голосования, что в этом плохого? Я всегда был сторонником того, что власть принадлежит народу и это нужно реализовывать на выборах, референдумах, однако данная идея не особо поддерживается сторонниками свободных выборов. Такие доклады оставляют все меньше оснований солидаризироваться с позицией авторов», – заключил Полянский.

              Блогер Илиас Меркури ранее уличил «Голос» в дискредитации российских выборов, в том числе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, на деньги западных спонсоров.


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