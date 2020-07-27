Эксперт: Движение «Голос» совершает преступление против правосудия

«Оценка действий властей [со стороны движения «Голос»] бездоказательно и обобщенно обвинительная: власть фабрикует обвинения и устраняет опасных конкурентов. Такое обвинение – это преступление против правосудия», – заявил профессор Самарского государственного университета Виктор Полянский, комментируя газете ВЗГЛЯД доклад движения «Голос», посвященный предстоящим в сентябре выборам.

«По выводам, изложенным в докладе «Голоса» о едином дне голосования, однозначной оценки быть не может. Читая их предыдущие материалы, я предполагал, что вновь будет избран подход с конкретной целевой заданностью, на которую авторы работают. Так и оказалось», – отметил профессор Самарского государственного университета, член Совета общественной палаты Самарской области, председатель Общественного комитета «За честные выборы» Виктор Полянский.

Так эксперт прокомментировал доклад общественного движения «Голос», из которого следует, что выборы в сентябре якобы пройдут при худшем законодательном регулировании избирательного процесса за последние 25 лет.

«Кстати, это не просто заключение «Голоса», а представление позиции двух экспертов – господина Любарева и господина Кынева. Свои способности они используют для обоснования собственной весьма субъективной оценки происходящих процессов законодательного и организационного порядка. При этом сами они используют подходы, которые вызывают сомнения в их реальности, обоснованности, доказанности и аргументированности», – заметил Полянский.

«Что касается фальсификаций при сборе подписей, в разных ситуациях могут быть разные аспекты. Это могут делать провокаторы или сборщики могут невольно допустить ошибку. Важно, чтобы мы воспитывали всех участников избирательного процесса: и сборщиков подписей, и кандидатов, которые дают установки сборщикам подписей, и граждан, которые будут свои подписи проставлять», – указал эксперт.

Как напомнил Полянский, «Голос» обвиняет законодателей в том, что введены дополнительные ограничения для выдвижения кандидатов в связи с преступлениями. «А вы что, за то, чтобы у нас преступники были выборными лицами? Видимо, это связано с тем, что нужны соответствующие негативные оценки новаций в избирательном законодательстве. Очень настораживает, что у авторов есть определенный интерес набрать побольше акцентов, которые будут воздействовать на сознание читателей. Оценка действий властей бездоказательно и обобщенно обвинительная: власть фабрикует обвинения и устраняет опасных конкурентов. Но как так можно обвинить всех, кто во власти, что они будут использовать возможность фабриковать обвинения и кого-то посадят на условные сроки? Такое обвинение – это преступление против правосудия», – подчеркнул он.

«Мы хотим, чтобы у нас разрушалось государство, разрушались все те наработанные достижения, которые уже есть, несмотря на все сложности? Так нельзя. Я – сторонник эволюционных процессов, в том числе за счет совершенствования права. Я вижу подоплеку данного доклада в том, что людям из «Голоса» хочется самим все контролировать и чтобы больше никто не мог вторгаться в процесс. Но такого больше не будет никогда», – выразил уверенность он.

«Авторы исходят из презумпции полной виновности организаторов выборов. Много проблем, никто не спорит, но если расширяют различные формы голосования, что в этом плохого? Я всегда был сторонником того, что власть принадлежит народу и это нужно реализовывать на выборах, референдумах, однако данная идея не особо поддерживается сторонниками свободных выборов. Такие доклады оставляют все меньше оснований солидаризироваться с позицией авторов», – заключил Полянский.

Блогер Илиас Меркури ранее уличил «Голос» в дискредитации российских выборов, в том числе всенародного голосования по поправкам в Конституцию, на деньги западных спонсоров.