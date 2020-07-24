Озвученные экс-губернатором Иркутской области «мифы» о бюджете региона развеяли

В одном из новых интервью экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко озвучил несколько тезисов о бюджете региона. Местные эксперты назвали их «мифами», прокомментировав каждое утверждение.

Всего было озвучено шесть «мифов, пишет портал IRK.

Первый из них: «После ухода Левченко увеличился госдолг». «Первый аукцион на кредитование на 8 миллиардов рублей был проведен еще при губернаторе Левченко в ноябре 2019 года. Именно этот аукцион он ставит в вину (врио губернатора Игорю) Кобзеву и делает вид, что не при чем», – пишет портал.

На деле же «Левченко критикует самого себя», так как «все параметры бюджета были заложены еще при «красном губернаторе».

Отмечается, что тогда никто не мог предположить масштаб последствий после коронавируса, а «на ликвидацию наводнения в регион направлялись колоссальные средства».

«Практически сразу область получила 19 млрд рублей, потом цифра корректировалась в сторону увеличения. Кстати, бюджет за счет высоких цен на нефть, вообще был профицитным. Вопрос, почему правительство Сергея Левченко все равно влезло в долги?», – отмечает портал.

«Миф» второй: «Госдолг стал непомерно большим».

«Государственный долг региона не превышает предельно допустимых отметок (...) Левченко называет некорректные цифры. По его словам, госдолг региона – 28 млрд рублей, что не соответствует действительности. На 1 декабря 2019 года, задолженность составляла 11,97 млрд рублей при профицитном бюджете. На 1 января 2020 – 16,97 млрд рублей. На 1 июля 2020 года – 21,44 млрд рублей», – приводится в статье.

Следующий «миф» касается того, что «после Левченко госдолг вырос без видимых причин»: «Разбираться с долгами предыдущего губернатора и ликвидировать последствия страшного наводнения, пришлось новому руководству региона. Дополнительно, на страну обрушилась пандемия и связанное с ней падение цен на сырье. В предыдущие пять лет регион имел возможность диверсифицировать налоговую базу, запустить новые проекты и слезть с «нефтяной иглы». Регион «проел» доходы и не создал подушки безопасности».

«Во время кризиса доходы бюджета резко упали. Расходы выросли. Нужно бороться с пандемией и одновременно ликвидировать последствия наводнения. Несмотря на это, Кобзеву удается держать область на плаву. Бюджет сохранил устойчивость и социальную направленность. Некоторые категории получателей льгот расширены», – сообщают в IRK.

«Миф» четвертый: «При Левченко строительство в Тулуне шло быстрее». В своем последнем интервью экс-губернатор сообщил, что до середины декабря 12,5 тыс. человек в Тулуне обеспечили жильем: «Не деньги выдали, не сертификаты какие-то, а они уже получили готовое жилье – либо квартиры, либо дома».

Однако на деле же «строительство многоквартирных домов осенью даже не началось»: «Ни один человек в новый дом не заехал. Работы были оставлены на 2020 год. Вместо строительства запущены странные трехсторонние схемы фактически долевого строительства».

Пятый «миф» касается того, что работа по предотвращению новых катастроф «провалена»: «Левченко совершенно прав. Он как никто другой знает, что эта работа провалена полностью. Потому что именно он ее и провалил. Придя к руководству области, Сергей Левченко попросил у президента передать области полномочия по ликвидации отходов БЦБК. Деньги на это выделил федеральный центр и средства заложили в программу по «Охране озера Байкал». Президент полномочия региону передал. Вот только Левченко ничего не сделал».

В данный момент «за счет федерального бюджета строят 12 дамб», производится «откачка надшламовых вод на картах БЦБК», а также «определен подрядчик по ликвидации отходов».

Последний, шестой «миф» – «Федеральный центр не помогает новому правительству Иркутской области».

«Кобзеву за полгода удалось привлечь в 1,5 раз больше федеральных денег, чем Левченнко за весь 2019 год (...) Причина в профессионализме регионального лидера. Например, Левченко планировал достроить ледовый дворец на средства регионального бюджета и отказался от помощи федерального центра. Параллельно 2,2 млрд вернулись в федеральный бюджет по нацпроектам. Потом Кобзеву удалось отозвать средства обратно в бюджет области. Вернули деньги и по ледовому дворцу, он достроен на федеральные средства», – сообщает портал.

Отмечается, что многие решения Левченко вызывают недоумение: «Например, указ о выплатах к профессиональным праздникам бюджетникам (...) Один врач получил премию, а его напарник – нет».

«Почти за пять лет правления, Левченко не сумел предложить региону созидательную повестку, провалив основные направления работы. Сейчас он действует по отработанной в КПРФ схеме – раздувает протест, на котором «красный губернатор» победил в 2015 году. Заодно попытается переложить ответственность за собственные провалы на последователя», – отмечает автор статьи.

Напомним, в декабре прошлого года Левченко ушел в отставку по собственному желанию после череды коррупционных скандалов и ряда уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ближнего окружения экс-губернатора.

Кроме того, в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин заявил, что после руководства регионом Левченко в Иркутской области необходимо заново воссоздавать систему по ликвидации последствий стихийных бедствий.