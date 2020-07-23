Новую сверхлегкую ракету в России пообещали создать к 2024 году

Частные инновационные компании к 2024 году реализуют создание летного образца сверхлегкой ракеты-носителя, говорится в презентации первого заместителя главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича на конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020.

«2024 год – летный образец ракеты-носителя сверхлегкого класса», – передает ТАСС текст презентации.

Гендиректор, генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов в 2019 году сообщил, что конструкторы рассматривают возможность разработки сверхлегких ракет-носителей.