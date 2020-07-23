Новую сверхлегкую ракету в России пообещали создать к 2024 году

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23 июля, четверг | Последнее обновление — 21:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных
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Россиянам впервые доплатят за отдых
Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать
Как юный Романов смог успокоить Россию
Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Протесты в Болгарии выгодны России лишь на первый взгляд
Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Наследники уничтожают память своими руками
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если наследники Окуджавы хотят получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...
Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов
Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в ТуринеПодробности...
В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды
Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частейПодробности...
В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля
В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себяПодробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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