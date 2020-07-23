В нижегородском Дивеево сняли карантин

Карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции в селе Дивеево Нижегородской области, снимается с 24 июля, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

«По предписанию Роспотребнадзора по Нижегородской области карантин в Дивеево будет снят с 24 июля 2020 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, что в июне этого года балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

На состоявшееся в среду, 22 июля, судебное заседание о проходе в закрытый на карантин поселок Дивеево Волочкова пришла в платье и шубе.

Московский суд признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 20 тыс. рублей.

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