Ветеран ФСБ: Побег «полтавского террориста» - большая недоработка украинских спецслужб

«Побег Скрипника – явная недоработка силовиков. Ведь сейчас есть много технических средств для наблюдения за заложником и подозреваемым», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов, комментируя действия украинской полиции. В четверг она упустила преступника, взявшего в заложники начальника полтавского уголовного розыска.

«Надо разбираться с нюансами. Может, у преступника были подельники. Может, он успел кого-то вызвать на помощь – и поэтому сумел оторваться от преследования. Если район не блокирован, то его побег может стать большой проблемой», – заявил подполковник ФСБ в отставке, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.

Как отметил собеседник, на Украине сейчас большим количеством огнестрельного оружия обладают рядовые жители, поскольку государство находится фактически в состоянии войны, то доступ к оружию упростился. Поэтому нельзя исключить, что подельники Скрипника также были вооружены и помогли ему сбежать.

«Чем больше на руках оружия, тем чаще оно стреляет. Есть люди с неустойчивой психикой, как этот преступник в Полтаве или задержанный ранее в Луцке террорист. Риск гибели людей в таких условиях – очень высокий. Слава Богу, в этом случае пока до этого не дошло», – отметил Филатов.

«Тот факт, что Скрипника упустили, – конечно, большая недоработка, такого не должно происходить. Сейчас есть разные технические средства, с помощью которых можно следить за подозреваемым и заложником. Можно было также «пометить» заложника, тем более что он сотрудник силовых структур. Однако я уверен: поимка преступника при правильном подходе – дело нескольких дней. Его личность известна, шансы скрыться от правосудия минимальные. Тем более, все границы закрыты из-за коронавируса. Ну, какое-то время Скрипник сможет прятаться. Но потом, думаю, власти за него объявят награду и тем или иным путем его поймают», – заключил Филатов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, бывший участник операции в Донбассе Роман Скрипник в четверг днем отпустил заложника, покинул автомобиль и скрылся в лесу. Об этом сообщила полиция Полтавской области.

Ранее преступник под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска Полтавской области, после чего уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города. Машина направлялась в сторону Киева по проселочным дорогам, ее сопровождала полиция. За рулем находился захваченный в заложники полицейский. Скрипник, как отмечалось, страдает от шизофрении.