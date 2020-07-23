В Кремле рассказали об оценке Путиным работы правительства Мишустина

Президент Владимир Путин получил информацию об отчете правительства в Госдуме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Безусловно, разумеется, президент находится в постоянном контакте с председателем правительства [РФ Михаилом Мишустиным] и, конечно, он получает информацию о том, как проходил отчет правительства перед парламентом», – передает ТАСС слова Пескова.

Отвечая на вопрос, как Путин оценивает работу кабинета министров, Песков напомнил: «Сам президент давал положительную оценку работе правительства на нынешнем этапе, но акцентировал тот факт, что на повестке дня стоит очень много амбициозных задач, связанных с национальными планами развития».