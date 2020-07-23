Власти Полтавы отказались выполнять требование захватчика заложника

Исполнить требования захватившего в заложники главу управления уголовного розыска Полтавской области мужчины невозможно, заявил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Он хочет просто избежать уголовной ответственности, это невозможно. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители(...) готовы к силовому сценарию решения этого конфликта», – заявил глава региона в эфире украинского канала, передает РИА «Новости».

Напомним, правоохранители установили личность захватчика, им оказался ранее судимый местный житель. Он под угрозой подрыва гранаты взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции области и уехал с ним на предоставленном автомобиле в сторону выезда из города.

Машина выехала в сторону Киева, ее сопровождает полиция. Автомобиль движется проселочными дорогами, за рулем машины находится правоохранитель.

Во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Его требования исполнил сам президент Украины Владимир Зеленский, он записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм «Земляне». После этого злоумышленник отпустил заложников и сдался. Видеообращение украинского лидера было удалено.