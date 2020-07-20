Мужчину обнаружили на кладбище живым спустя четыре месяца после похорон

В Египте мужчину обнаружили живым на кладбище спустя четыре месяца после церемонии его похорон, сообщили египетские СМИ.

По информации СМИ, Мохаммед Эль-Гаммаль пропал в январе этого года. Семья начала поиски мужчины, но безрезультатно. Он страдал от психического расстройства и часто уходил из дома, передает РИА «Новости».

Уточняется, что позднее семье египтянина позвонил работавший в местной больнице родственник и сообщил, что в клинику привезли труп мужчины. Почти все близкие опознали в нем Мохаммеда.

Отмечается, что у тела взяли образец ДНК, однако семья приняла решение провести похороны в конце марта, не дождавшись результатов теста.

Таким образом, через четыре месяца группа молодых людей ночью заметила блуждающего по кладбищу мужчину, который оказался пропавшим Эль-Гаммалем.

Напомним, в феврале 83-летняя жительница Украины ожила после того, как врачи районной больницы констатировали ее смерть. Тогда местный священник назвал это событие настоящим чудом, а врачи не смогли найти объяснения.