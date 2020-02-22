Украинка ожила через 10 часов после смерти

Врачи районной больницы Винницкой области Украины констатировали смерть 83-летней местной жительницы, а через десять часов она очнулась, сообщили СМИ.

«В Винницкой области 83-летняя бабушка «воскресла» после того, как 10 часов пролежала без признаков жизни, а врачи констатировали смерть. Родственники Ксении Дидух уже приготовились к погребению, заказали отпевание, поминальный обед и выкопали могилу. И вдруг «покойница» ожила», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала ТСН.

По словам родственников, женщине стало плохо, приехавшие медики зафиксировали отсутствие пульса и «прямую линию на кардиограмме», однако через десять часов скорую вызвали снова: бабушка задышала, после этого ее отвезли в реанимацию. Сейчас пенсионерка в сознании, общается с врачами и журналистами.

При этом медики не могут объяснить такое «воскрешение».

«Мы, наверное, не изучили еще все резервы человека... Я 20 лет работаю врачом-терапевтом, подобных случаев я еще не встречала», – рассказала в сюжете телеканала заместитель главврача Винницкой районной больницы Татьяна Катилова.

Теперь родственники закопали могилу, а местный священник называет событие настоящим чудом.

Ранее волгоградские спасатели получили сообщение, что в одном из водоемов региона утонула женщина, которая в реальности оказалась живой.

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