В Волгограде «воскресла» утопленница

Волгоградские спасатели получили сообщение, что в одном из водоемов региона утонула женщина, которая в реальности оказалась живой, пишут местные СМИ.

Как сообщает издание «Блокнот-Камышин», в среду на пульт МЧС поступило сообщение о том, что в одном из прудов региона утонула женщина.

Однако, прибывшие на место ЧП водолазы не обнаружили пострадавшую в водоеме, которая, как оказалось, спряталась в кустах на берегу.

«Она испугалась огласки, потому что, как выяснилось, нырнула в пруд на эмоциях, сбежав из дома от ругани с мужем», – говорится в публикации.

«Воскресшая утопленница» по информации Службы спасения Волгоградской области находится в настоящее время дома. Ее здоровью ничто не угрожает.