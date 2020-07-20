Путин рассказал об отношении к Крыму бывшего руководства Украины

Бывшее украинского руководство признавалось, что вынуждено было во времена нахождения Крыма в составе Украины больше забирать у этого региона, чем вкладывать в него, рассказал президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

Он согласился, что в Крыму при Украине «все приходило постепенно в упадок», однако подчеркнул, что «это не было целенаправленной работой» украинских властей.

«Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до госпереворота 2014 года) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: «Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?». Он говорит: «У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины», – передает ТАСС слова Путина.

Он констатировал, что украинская власть вынуждена была это делать, «не потому что они специально против Крыма работали», а «в силу тяжелой экономической ситуации».

Отметим, в понедельник Путин принимает участие в закладке универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.

Президент уже принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля «Иван Рогов». Закладную доску секции второго вертолетоносца – «Митрофан Москаленко» установят вице-премьер Юрий Борисов, замминистра обороны Алексей Криворучко, главком ВМФ Николай Евменов, передает РИА «Новости».

В тот же день на заводе «Севмаш» (Северодвинск) проходит закладка двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» (проект 885-М) с названиями «Воронеж» и «Владивосток».

Напомним, ранее в понедельник закладка двух фрегатов модернизированного проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» состоялась на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.

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