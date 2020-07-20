Саудовский король госпитализирован

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд находится в больнице, сообщают информационные агентства.

Он госпитализирован из-за воспаления желчного пузыря. Саудовскому королю 84 года, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

Монарх «лег в специализированную больницу короля Фейсала в Эр-Рияде для проведения ряда анализов», передает РИА «Новости» со ссылкой на SPA.