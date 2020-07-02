Посол в США подчеркнул важность голосования по поправкам для целостности России

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не позволит «оторвать кусочек» России из-за рубежа, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

После завершения голосования в посольстве Антонов заявил: «Пункт, который я не могу не затронуть, касается внешней политики и безопасности российского государства».

По его словам, волеизъявление граждан «поставит точку над всеми попытками из-за рубежа оторвать кусочек» России «для себя», передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что «слишком много на каждом сантиметре российской земли крови россиян», которые пожертвовали собой, чтобы «было создано Российское государство».

Антонов выразил уверенность, что «результатом сегодняшнего волеизъявления будет укрепление российской государственности». По его словам, «настало время об этом подумать», решение россиян «будет иметь принципиальное значение для развития» страны.

Как заявил посол поправки «нацелены на укрепление государственности, на необходимость усиления социально-экономической составляющей» России. Антонов подчеркнул, что Россия «тем крепче, тем сильнее, чем богаче каждый» ее гражданин. Данный «момент очень четко обозначен в поправках», сказал он.

Голосование в посольстве и двух генконсульствах России в США прошло без эксцессов. Всего на территории посольства проголосовали около 675 человек.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, явка на общероссийское голосование превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников поддержали обновление Основного закона.

Напомним, обработано более 99% протоколов. 78,03% граждан России поддержали поправки, против проголосовали 21,16%. Явка составила 65%. В числе поправок есть и положение о недопустимости отчуждения частей территории России.

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