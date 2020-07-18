Арестован председатель горсовета Петрозаводска

Спикер Петрозаводского городского совета Геннадий Бондарчук арестован по подозрению во взяточничестве на два месяца, сообщило следственное управление СК по Карелии.

«Следствие ходатайствовало об аресте. Петрозаводский городской суд вынес о содержании под стражей Боднарчука сроком на два месяца», – сообщили РИА «Новости» в СУ СК.

Бондарчук, по версии следствия, получил взятку за выдачу разрешений на строительство. Уголовное дело возбуждено по статье «получение взятки в особо крупном размере».

С 2018 по 2019 годы председатель горсовета с помощью посредника получил от коммерческих организаций более чем 1,5 млн рублей за решение вопросов по градостроительной деятельности Петрозаводска, в том числе и по выдаче разрешений на строительство.

В пятницу заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова заключили под стражу до 16 сентября по подозрению в получении взятки.