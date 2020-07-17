Заммэра Томска по безопасности заключен под стражу

Заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков, задержанный днем ранее, заключен под стражу до 16 сентября по подозрению в получении взятки, сообщила представитель Кировского районного суда Томска.

«Ходатайство следствия удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 16 сентября», – приводит ТАСС слова представителя областного суда.

В пресс-службе СК России по региону уточнили, что заммэра предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 5 статьи 290 УК РФ. Свое отношение к обвинению Суриков высказывать отказался.

В четверг сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали Сурикова по подозрению в получении взятки. Сумма взятки, по версии следствия, составила не менее 300 тыс. рублей.

По данным регионального СК, Суриков в период с 2016 по 2018 года получил взятку в крупном размере от женщины за содействие со стороны других чиновников, на которых заммэра имел влияние в силу занимаемой должности. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД