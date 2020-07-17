Песков назвал общую черту Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган похожи, и поэтому им удается находить выход в сложных ситуациях, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью «Авторадио» Песков рассказал, что в ходе переговоров Путин конкретно ставит вопросы и «имеет в виду то, что говорит», после чего сразу же выполняет обещанное.

«Путин и Эрдоган – в этом плане они похожи друг на друга, и поэтому им удается находить развязки в очень и очень сложных ситуациях», – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что это касается и сирийской проблематики.

Ранее Путин и Эрдоган в телефонном разговоре 13 июля обсудили тему возобновления авиасообщения, дали поручения ведомствам приступить к переговорам по этому вопросу.

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