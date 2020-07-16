Подписчики не поверили в коронавирус Аниты Цой

Пользователи Сети заподозрили заболевшую коронавирусом певицу Аниту Цой во лжи, из-за того что она хорошо выглядит во время тяжелой болезни.

Подписчиков смутило наличие макияжа на лице артистки, когда та записывала видеообращение, передает РИА «Новости».

«Когда мне плохо, я не выхожу на связь, а когда мне лучше – я сразу появляюсь здесь, чтобы поднять вам настроение и сказать, что у меня все движется куда нужно. Еще немного и, наверное, меня тоже выпишут. Еще недельку, если не больше. Я пока, к сожалению, не могу без кислорода, но ничего страшного», – сказала она в видеообращении.

Пользователи усомнились в том, что Цой болеет коронавирусом.

«Ну, опять, как Бабкина прям: хорошеют от короны, ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная», – написал @demiurg_2019.

«Это фейковая инфа, вы больной не выглядите, сколько вам заплатили за этот театр?» – спросила у певицы @smetana.tatiana.

«Как не стыдно врать?» – возмутилась @abbasovarit.

При этом сама Цой в ответ на обвинения во лжи решила рассказать «свою правду» о вирусе. По словам певицы, она просто не может позволить себе выглядеть плохо во время видеообращения.

«А ты хочешь, застать меня страшненькой? Умирающей? Нет! Мы – звезды. Нам это не позволительно», – ответила артистка на один из комментариев.

Цой отметила, что коронавирус – это необычный и коварный недуг, из-за температуры она периодически не понимала, где находится, и испытывала ломку.

Однако сейчас Цой уже чувствует себя нормально и благодарна врачам за все, что они сделали.

Ранее Анита Цой сообщила в соцсетях, что новый тест на коронавирус показал отрицательный результат. О ее госпитализации сообщалось в конце июня.

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