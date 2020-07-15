В Крыму снизят цены на бензин и дизтопливо

Крымское правительство смогло договориться с нефтетрейдерами о снижении стоимости бензина Аи-95 и Аи-92 с 16 июля, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин Аи-95 и Аи-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности правительства Республики Крым с нефтетрейдерами», – сообщил Аксенов в своем Twitter.

Напомним, с начала июля биржевая цена бензина Аи-95 установила несколько рекордов подряд.