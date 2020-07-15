Российские соотечественники не исключили истребление русских топонимов на Аляске

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15 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:27  |  vz.ru
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Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

Крым утопает в туристахФото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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России срочно нужен новый закон для защиты детей

Всего в мире живут от 130 до 200 миллионов женщин, подвергнутых клиторидэктомииФото: Florian Gaertner/Photothek/Global Look Press
На российских детях продолжают проводить изуверские операции, взятые из культовой практики наиболее нищих народов Африки. Иногда правоохранительные органы не замечают этой проблемы или заводят дела по «легким» статьям, в результате чего «врачи-вредители» могут отделаться легким испугом. Очевидно, что стране необходим специальный закон на этот счет. Но почему он до сих пор не принят? Подробности...
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Амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море

США переходят от политического сдерживания Китая к военномуФото: navy.mil
Дональд Трамп объявил о наказании для китайцев, «уничтожающих свободу Гонконга». В ответ Пекин анонсировал введение санкций против США. На фоне стремительно нарастающей риторики угроз речь уже зашла о военном противостоянии двух держав – Госдеп запретил Китаю «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». Хватит ли у Америки сил выполнить свои угрозы? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Интересы России и Чехии прямо пересекаются в военной области

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Дело Ивана Сафронова высветило, что у Чехии, помимо работы в рамках ЕС и НАТО, вполне могли быть собственные основания исследовать российские военные поставки в Африку и на Ближний Восток. Подробности...

Выйдет ли Украина из Минских соглашений

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они перестанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...

Новая этика – технология тотальной невротизации людей

Игорь Караулов, поэт, публицист
Нынешняя «новая этика» не предлагает нам плана построения будущего общества на новых принципах. Она в первую очередь обращена в прошлое, стремится заставить каждого человека устыдиться своего прошлого и покаяться в нём. И ни один поступок человека не может быть полностью очищен от подозрений. Подробности...
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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
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              Российские соотечественники не исключили истребление русских топонимов на Аляске

                 15 июля 2020, 17:40
              Фото: Анна Верная/РИА Новости
              Текст: Наталья Макарова

              Версия для печати  •
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              «Мы считаем, что перенос памятника открывает ящик Пандоры, ведь это может привести к последующим переименованиям улиц, бульваров, острова и других русских топонимов на Аляске», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в США Елена Брэнсон. Так она оценила принятую на Аляске резолюцию о переносе статуи первопроходца Баранова.

              «Нас очень беспокоит, что на волне протестных событий в США, без обсуждения и приглашения наших представителей, быстро принимаются решения о переносе памятника русскому правителю Баранову», – сказала председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елена Брэнсон.

              Ранее городской совет американской Ситки (штат Аляска) принял резолюцию о переносе статуи правителя русских поселений в Северной Америке конца XVIII – начала XIX веков Александра Баранова из центрального парка в музей. Сама Ситка находится на острове, который также носит имя Баранова (Баранофф-Айленд).

              «Мы считаем, что перенос памятника открывает ящик Пандоры, ведь это может привести к последующим переименованиям улиц, бульваров, острова и других русских топонимов на Аляске, которых там много. С другой стороны, хорошо, что памятник не уничтожат, а перенесут в музей», – отметила собеседница. 

              По словам Брэнсон, в Соединенных Штатах исторические события времен Баранова были интерпретированы только с точки зрения индейцев племени тлинкитов. «С этого ракурса деятельность Баранова оценивается крайне негативно. Это значит, что не предполагается обращаться к историческим документам. Русские в США очень обеспокоены этим», –подчеркнула собеседница.

              «Мы со своей стороны хотим провести ряд образовательных мероприятий, в том числе круглый стол и другие конференции, посвященные Русской Аляске», – подытожила Брэнсон.

              Напомним, инициативу поддержали шесть членов Городского совета Ситки, одна представительница высказалась против. Также на заседании должны были рассмотреть инициативу о вынесении вопроса о возможном перемещении статуи в другое место на голосование в октябре. Однако авторы этой идеи отказались от нее после одобрения резолюции.

              Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США начал собирать подписи под онлайн-петицией против предложения убрать из центра Ситки на Аляске статую Баранова. 

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах жителей города Ситка, который до продажи Аляски в 1867 году носил имя Ново-Архангельск, снести памятник Баранову.

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