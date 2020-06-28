Начался сбор подписей против сноса памятника правителю русских владений на Аляске

Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США начал собирать подписи под онлайн-петицией против предложения убрать из центра американского города Ситки на Аляске статую правителя русских поселений в Северной Америке конца XVIII – начала XIX веков Александра Баранова.

«Нам нужно набрать 5 тыс. голосов, чтобы представить их горсовету в ближайшее время. Ваша подпись поможет сохранить статую Александра Баранова в городе Ситка на Аляске!» – приводит текст сообщения на сайте координационного совета ТАСС.

Напомним в пятницу стало известно, что группа жителей на Аляске потребовала снести памятник Александру Баранову.

Речь идет о памятнике, расположенном в историческом центре города Ситка, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений в Северной Америке. Статуя работы скульптора Джоан Багби-Джексон была подарена муниципалитету в 1989 году одной из местных семей и с тех пор установлена в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

Российская империя владела Аляской на протяжении 135 лет. Территория была открыта в 1732 году экспедицией под руководством военного геодезиста Михаила Гвоздева и мореплавателя Ивана Федорова. Основанный в 1799 году Барановым Ново-Архангельск стал центром торговли и экспорта пушнины.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о войне Аляски с русским прошлым.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД