На Аляске приняли резолюцию о переносе статуи первопроходца Баранова

Городской совет американской Ситки (штат Аляска) принял резолюцию о перенос статуи правителя русских поселений в Северной Америке конца XVIII – начала XIX веков Александра Баранова из центрального парка в музей.

Инициативу поддержали шесть членов совета, одна представительница высказалась против, передает ТАСС.

Также на заседании должны были рассмотреть инициативу о вынесении вопроса о возможном перемещении статуи в другое место на голосование в октябре. Однако авторы этой идеи отказались от нее после одобрения резолюция.

Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) США начал собирать подписи под онлайн-петицией против предложения убрать из центра Ситки на Аляске статую Баранова.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах жителей города Ситка, который до продажи Аляски в 1867 году носил имя Ново-Архангельск, снести памятник Баранову.