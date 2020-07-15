Стали известны вероятные сроки открытия границы Финляндии с Россией

Открытия границы Финляндии с Россией не стоит ждать в августе, скорее всего это произойдет ближе к концу года, рассказал руководитель исследовательского центра региона Южной Карелии ТАК Паси Нуркка.

«Очень тяжело сейчас что-то прогнозировать. Когда в марте стало расти число заболевших коронавирусом, и границу закрыли, мы думали о возобновлении поездок в августе, что сейчас кажется очень смелым. Я бы говорил о зиме», – сказал Нуркка РИА «Новости».

По словам руководителя бюро по привлечению туристов в Финляндию Visit Finland Пааво Вирккунена, открытие границы зависит от заболеваемости и развития ситуации в стране.

«Но мы рады российским туристам, когда бы они к нам ни приехали», – отметил Вирккунен.

Ранее специалист VisitFinland в России Александра Шахнович заявила, что в Финляндии 11 августа пересмотрят список стран, из которых разрешен въезд на территорию страны, в этот список может войти Россия.

Сейчас попасть в Финляндию на самолете, автомобиле или пароме могут жители Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии. Граждан из Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки.