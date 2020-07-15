Эксперт усомнился в возможности поездок за границу в ближайшем будущем

Несмотря на открывшиеся границы с некоторыми странами, россияне не смогут вылететь за рубеж в ближайшее время, заявил эксперт Общественной палаты по туризму Роман Бобылев.

Бобылев пояснил, что прежде необходимо дождаться соответствующего решения Минтранса, Росавиации, Роспотребнадзора, передает Ura.ru.

«Всем очевидно, что туда (в открывшиеся страны) долететь можно только на самолетах. Нет (пока что) такой возможности. Где авиабилеты на данные направления? Где названия авиакомпаний? Это все будет в ближайшее время», – добавил он.

Он указал, что без решения Минтранса остаются неизвестными правила авиаперевозки, частота рейсов и даже объемы перевозок. Тем не менее, страны поэтапно движутся к открытию границ друг для друга.

Бобылев выразил надежду, что все вышеперечисленное станет известно в ближайшее время.

Эксперт также отметил, что в тех государствах, которые решили впускать российских туристов, карантинные меры не очень жесткие. Тем не менее, туристам стоит быть готовыми к тому, что и там окажутся изменены правила размещения в отелях, на пляжах и кафе, а также ограничен досуг гостей.

Ранее сообщалось, что несколько стран официально объявили о готовности принимать российских туристов на определенных условиях: это Хорватия, Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Египет, ОАЭ, Венгрия, Абхазия.

Кроме того, к концу июля ожидается обновление списка стран в Испании. Также Италия обещала обнародовать обновленный список стран, откуда они будут принимать туристов.