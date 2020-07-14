Опубликовано новое видео взрыва на пути российского патруля в Сирии

В Сети опубликована новая видеозапись взрыва самодельного взрывного устройства, сработавшего на пути российского патруля в Сирии, сообщают СМИ.

Видеозапись «показывает взрыв на автодороге М-4 глазами одного из военных», передает РЕН ТВ.

Перед «бронемашинами происходит мощный хлопок», после чего «участок трассы заволакивает дымом».