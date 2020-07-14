Захарова оценила украинский закон об игорном бизнесе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятие парламентом Украины закона о легализации игорного бизнеса в стране.

«А как иначе: хочешь развивать спорт – крути рулетку; хочешь образование – раздавай карты. И медицина без азарта вообще не медицина. Молодцы, так держать!» – написала она в своем Facebook.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон предусматривает, что игровые учреждения будут размещаться исключительно в отелях, в частности, залы игровых автоматов будут разрешены в трех-пятизвездочных отелях, а казино – только в пятизвездочных с номерным фондом не менее 150 номеров для города Киева и с номерным фондом не менее 100 номеров для других населенных пунктов.

Напомним, ранее министр финансов страны Оксана Маркарова заявила, что легализация игорного бизнеса принесет в бюджет более 400 млн долларов в год.

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