Азербайджанские хакеры взломали сайт Пашиняна

Азербайджанские хакеры взломали официальные сайты правительства Армении и премьер-министра Никола Пашиняна.

На сайте Пашиняна хакеры разместили заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева и фотографию азербайджанского солдата, погибшего в 2010 году при столкновении с армянскими войсками, сообщает «Sputnik Армения».

По информации Haqqin.az, сайт Пашиняна взломали азербайджанские хакеры.

В настоящее время сайты не открываются. Пресс-служба премьера Армении пока не прокомментировала ситуацию.

В воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения. В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Кремль выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на границе двух стран.

Газета ВЗГЛЯ выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.