Эксперт объяснил, почему золото для России стало доходнее газа

«Мы привыкли к мысли о том, что российская экономика держится на нефтегазовой отрасли. Но в действительности есть целый ряд отраслей, которые дают российской экономике не меньше прибыли», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. Так он прокомментировал сообщения о том, что доходы России от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж.

«Такая ситуация сложилась во многом из-за падения цен на газ: на европейских хабах стоимость тысячи кубометров газа находится в районе 60 долларов, в то время как в прошлом году она составляла 200 долларов», – рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По словам эксперта, падение цен на газ связано с целым комплексом причин. «Во-первых, в течение всего 2019 года европейские компании закачивали газ в подземные хранилища, ожидая, что с 1 января 2020 года прекратятся поставки голубого топлива через Украину. Но в итоге теплая зима и договоренности с Киевом позволили сохранить накопленные запасы», – отметил Юшков.

«Во-вторых, в 2019 году был поставлен исторический рекорд по вводу в строй сжижающих газ мощностей. Это привело к переизбытку предложения на рынке СПГ. В-третьих, свою роль сыграл коронавирус: из-за него мировая экономика просела, а значит и спрос на энергоносители упал», – добавил собеседник.

«Кроме того, мы привыкли к мысли о том, что российская экономика держится на нефтегазовой отрасли. Поэтому когда мы слышим, что доходы от экспорта золота превысили выручку от экспорта газа – это вызывает когнитивный диссонанс. Но в действительности есть целый ряд отраслей, которые дают российской экономике не меньше прибыли», – пояснил Юшков.

При этом в среднесрочной перспективе такая ситуация сохранится из-за низких цен на газ, предполагает эксперт. «Вполне возможно, что по итогам 2020 года другие отрасли экономики продемонстрируют доходность выше, чем газовая отрасль. Затем, в 2021 году, цены на голубое топливо скорее всего подрастут. Потому, думаю, для экспортеров газа следующий год станет более удачным, чем нынешний», – резюмировал Юшков.

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж. Так, за апрель и май Газпром продал за границу трубопроводного газа на 2,4 млрд долларов. В ЦБ оценивают выручку Газпрома от зарубежных поставок за весь второй квартал в 3,5 млрд долларов.

В то же время за апрель и май Россия продала 65,4 тонны золота, выручив за него 3,55 млрд долларов. Таким образом, доходы от экспорта золота за два месяца превысили выручку от экспорта газа за три месяца.

По словам руководителя группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максима Худалова, с такой ситуацией экономика страны сталкивается впервые как минимум с 1994 года.

Отмечается, что на резкий рост экспорта российского золота повлияли изменение правил вывоза драгметалла за рубеж и решение ЦБ приостановить его покупку на внутреннем рынке.

7 июля в ходе торгов на бирже Comex цена на золото выросла на 1% к отметке закрытия предыдущей сессии, до 1810,8 доллара за тройскую унцию. В последний раз стоимость золота находилась выше этой отметки в ноябре 2011 года.

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысили выручку от продажи газа за рубеж. Так, за апрель и май Газпром продал за границу трубопроводного газа на 2,4 млрд долларов. В ЦБ оценивают выручку Газпрома от зарубежных поставок за весь второй квартал в 3,5 млрд долларов.

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