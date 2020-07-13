У самого ценного игрока NBA 2017 года обнаружили коронавирус

Тест на коронавирусную инфекцию самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации 2017 года Рассела Уэстбрука, выступающего за «Хьюстон», дал положительный результат.

«Я получил положительный тест на COVID-19 перед отправлением команды в Орландо. Чувствую себя хорошо, нахожусь на карантине и с нетерпением жду возможности объединиться с одноклубниками, когда буду чист. Спасибо за пожелания и поддержку. Пожалуйста, относитесь к вирусу серьезно. Берегите себя. Носите маски!» – написал спортсмен в своем Twitter.

Как ранее заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, многие государства пошли в неверном направлении в рамках борьбы с коронавирусом.