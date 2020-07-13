В Генпрокуратуре раскрыли детали обвинения против сестер Хачатурян

Генпрокуратура России утвердила обвинение двум старшим сестрам Хачатурян по делу об убийстве отца, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«Утверждено обвинительное заключение по завершенному расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации уголовному делу в отношении сестер Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» части 2 статьи 105 УК РФ в совершении в июле 2018 году группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Обвиняемым вручили копии обвинительного заключения, состоящего более чем из двухсот листов. Теперь уголовное дело будет направлено в Мосгорсуд для рассмотрения.

Кроме того, утверждено постановление в отношении младшей сестры Марии Хачатурян о применении принудительной меры медицинского характера.

«После вручения 14.07.2020 защитнику копии данного постановления уголовное дело будет направлено по подсудности в Бутырский районный суд Москвы», – добавляется в сообщении.

Ранее адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Липцер сообщил, что генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян и в ближайшее время направит уголовное дело в суд.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Также сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. По словам адвоката одной из девушек, это должно было повлечь за собой «прекращение уголовного преследования». Однако Следственный комитет проигнорировал доводы Генеральной прокуратуры и оставил прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору.

В начале июля стало известно, что дело решили рассматривать в закрытом режиме.