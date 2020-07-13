Венгрия опровергла информацию об открытии границ для россиян

Посольство Венгрии в Москве удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России.

На данный момент последняя запись на странице дипмиссии опубликована 9 июля и посвящена запуску блога о туристических местах страны, передает РИА «Новости».

Позже дипломаты опровергли ранее опубликованную информацию о том, что Венгрия вскоре откроет въезд для граждан России.

«В данный момент условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными», – заявили РБК в посольстве Венгрии в Москве.

Тем временем ТАСС сообщает, что оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса рекомендовал правительству Венгрии внести Россию в список стран, приезжим из которых с 15 июля будет разрешен въезд с условием соблюдения двухнедельного карантина или предоставления медицинской справки об отсутствии заражения коронавирусом.

Как сообщил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйаш, новые правила въезда в Венгрию начинают действовать с полуночи 15 июля. Власти этой страны классифицировали государства на три категории по уровню эпидемиологической обстановки – «красный», «желтый», «зеленый».

В «красный» список вошли Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово, Белоруссия, Черногория, Украина, некоторые страны Азии. В «желтый» список вошли некоторые страны Евросоюза – Румыния, Португалия, Болгария, Швеция, а также Сербия, Россия, Великобритания, США и Китай. «Каждый приезжий из этих стран будет помещен в карантин, но сможет покинуть карантин после первого отрицательного анализа (на коронавирус). Два отрицательных теста потребуется, если приезжий прибыл из страны «красного уровня», – говорится в сообщении. Все остальные страны вошли в «зеленый» список.

Граждане Венгрии, прибывающие из стран «желтого» и «красного» уровня, должны пройти медицинское обследование на границе, за исключением лиц, у которых при себе есть отрицательный тест на коронавирус. Если у приезжих по результатам медицинского обследования на границе будет выявлено подозрение на коронавирус, они должны быть помещены в карантин на 14 дней.

Гражданам других стран, не обладающих постоянным местом жительства в Венгрии, при прибытии из стран с «красным» уровнем въезд будет запрещен. «Иностранец при въезде из стран с «желтым» уровнем должен пройти медицинское обследование. В случае выявления инфекции они не смогут въехать на территорию Венгрии. В случае отсутствия подозрения на инфекцию иностранные граждане должны находиться в 14-дневном обязательном домашнем карантине», – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в понедельник посольство Венгрии в России сообщило, что эпидемиологические власти страны внесли Россию в список государств так называемой «желтой» зоны. Это решение означало, что с 15 июля россияне смогут посещать Венгрию при обязательном соблюдении условия – после пересечения границы необходимо пройти медицинское обследование.

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