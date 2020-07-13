В Армении прокомментировали бои на северной границе с Азербайджаном

«Азербайджанцы безуспешно пытались использовать фактор внезапности, потеряв людей и деньги. Своих целей они не добились», – заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Александр Искандарян, комментируя продолжающиеся столкновения на границе Армении и Азербайджана.

«Происходящее на границе – это довольно крупное, но все же локальное столкновение между двумя селами. Первое называется Мовсес, второе – Чинар. Между ними располагался азербайджанский пункт, из которого довольно часто эти села обстреливались», – рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян.

«Там была попытка нападения пехотой, но армяне ее отбили. Также использовались танки и артиллерия. Во время нападения погибло трое азербайджанских солдат. Раненных, по разным данным, 5-6 человек. С армянской стороны погибших не было», – добавил собеседник.

Говоря о соотношении военных сил, эксперт отметил, что «в отличие от района Нагорного Карабаха, данный участок границы оборудован в меньшей степени». «Это международно признанный участок границы, потому серьезных укреплений там нет», – подчеркнул эксперт.

«Азербайджанцы в данном случае попытались использовать фактор внезапности, но безуспешно: потеряли людей и деньги. И если они хотели занять какие-то высоты в данном районе, то своих целей они не достигли», – добавил политолог.

В то же время собеседник отметил, что проходящие рядом стратегические нефтепроводы Азербайджана вряд ли будут затронуты военными. «Технически по этим объектам ударить можно, но политически – это уже совершенно другой уровень противостояния», – подчеркнул Искандарян.

При этом конфликт, по мнению эксперта, скорее всего будет скоротечным. «Мне кажется, эта ситуация скоро должна затухнуть. Но сколько часов или дней она продержится – пока сложно сказать», – заключил Искандарян.

Напомним, в воскресенье около полудня на границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение, погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, еще пятеро получили ранения.

В понедельник минобороны Азербайджана заявило о минометном обстреле села на границе с Арменией. В Минобороны Армении эту информацию опровергли.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, что вызвало разморозку армяно-азербайджанского противостояния и возможно ли дальнейшее разрастание конфликта.