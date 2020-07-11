В Донбассе подорвался грузовик с бойцами ВСУ

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11 июля, суббота | Последнее обновление — 16:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Школьникам дали льготы на билеты в Крым
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»
Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко
Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»
Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию
Павел Волков, публицист
«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
Святая София стала символом грядущих больших перемен
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Человечество пошло по пути мышей
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
Награждена обладательница самой большой груди Украины
Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер грудиПодробности...
Зоопарки мира открываются после снятия карантина
О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопаркаПодробности...
Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки
Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский часПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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