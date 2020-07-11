Школьникам дали льготы на билеты в Крым

В период летних каникул российским школьникам старше десяти лет будут доступны путешествия в Крым по железной дороге по льготному тарифу. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

В сообщении на сайте правительства указывается, что «во время летних каникул школьникам старше десяти лет будут доступны путешествия в Крым по железной дороге по льготному тарифу», перевозчику его субсидирует государство.

Скидка 50% распространяется на билеты в общих и плацкартных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий.

Отмечается, что «льготный летний тариф доступен для юных пассажиров и в поездках по остальной территории страны», так, «для путешественников младше десяти лет предусмотрен детский тариф, а малыши до пяти лет путешествуют в поездах бесплатно без предоставления отдельного места».

Напомним, с 1 июля Крым открыл полноценный туристический сезон для жителей России, для крымчан сезон стартовал 15 июня. Туристам в крымских санаториях не придется предоставлять справку об отсутствии коронавируса.