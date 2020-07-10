Попова раскритиковала беспечных отдыхающих на курортах в России

На российских курортах сегодня видна беспечность отдыхающих, это плохой прогностический признак, важно соблюдать меры профилактики, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на канале «Россия 1».

«То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны, говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы и наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак», – передает РИА «Новости» ее слова.

Он также призвала тех, кто сегодня имеет возможность отдыхать, выезжать за город и в курортные зоны, неукоснительно соблюдать все действующие требования.

«Это залог и здоровья непосредственно самих отдыхающих и тех, к кому они вернутся после такого отдыха», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что израильские компании разработали семь продуктов и технологий, которые могут помочь туристической отрасли вернуться к безопасной и эффективной работе в связи с коронавирусом.

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