Путин о диалоге России с партнерами: Мы не должны выглядеть как придурки

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона, защищая свои интересы на международной арене, должна сохранять уважительный тон диалога.

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», – сказал президент в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Таким образом глава государства ответил на вопрос, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами на фоне откровенных проявлений хамства.

По мнению Путина, противостояние на международной экономической арене будет продолжаться.

Россия неоднократно отказывалась вести себя «по-хамски» в ответ на недружелюбные действия в адрес нашей страны. Так, в частности, произошло в 2019 году, когда в Варшаве прошли мероприятия в рамках 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша пригласила своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию. Россия не была приглашена, что было расценено как «политическое хамство».