В России назвали цель превращения собора Святой Софии в мечеть

Смена статуса собора Святой Софии с музея на мечеть направлена на повышение популярности властей страны у граждан страны, заявил член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.

Превращение собора в мечеть не было направлено против граждан России, приводит мнение Кондратьева РИА «Новости».

«Прежде всего, ставка руководства Турции делалась на повышение популярности у собственных граждан», – пояснил сенатор.

«Не жду обострений с Турцией и не хочу, чтобы происходил обмен пощечинами, тем более что церковь у нас отделена от государства», – сказал он.

Он напомнил, что четверть россиян исповедуют ислам, «и спор о внутренних решениях в Турции тоже не правомочен».

«Другое дело – моральная сторона. Были публичные заявления по этому поводу лидеров РПЦ. Очень жаль, что их не услышали», – добавил сенатор.

По мнению политика, есть возможности «по дипломатическому урегулированию этого вопроса, и он во многом зависит от солидарной позиции целого ряда христианских государств, будь то православные, католики, протестанты и другие».

Напомним, в пятницу государственный совет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей и разрешил изменить статус храма на мечеть. После этого президент страны Таийп Эрдоган подписал указ о смене статуса здания.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с заявлением по вопросу статуса храма Святой Софии, выражая «глубокую обеспокоенность».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем турецкому лидеру менять статус собора и можно ли повлиять на его позицию.

Российский сенатор Олег Морозов заявил, что превращение музея в мечеть грозит серьезными политическими проблемами для Эрдогана.

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