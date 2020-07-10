В американском Солт-Лейк-Сити ввели режим ЧС из-за погромов

Губернатор американского штата Юта Гэри Герберт объявил режим чрезвычайной ситуации в столице региона Солт-Лейк-Сити из-за протестов в городе.

В четверг вечером демонстранты собрались у здания местной прокуратуру после того, как ведомство признало оправданным применение силы в инциденте с 22-летним Бернардо Паласиосом-Карбахалем, который скончался в результате стрельбы со стороны полиции, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.

Протестующие начали бить окна в здании прокуратуры, после этого собрание было объявлено незаконным. Демонстранты также применили перечный газ против полицейских. Одного из правоохранителей доставили в больницу, двух протестующих задержали.

Официальный представитель губернатора Брук Шеффлер сообщила, что режим ЧС продлится до 13 июля включительно.

Паласиос-Карбахаль был застрелен 23 мая в Солт-Лейк-Сити после полицейской погони. Полицейские, по данным СМИ, произвели в направлении молодого человека около 30 выстрелов.

Напомним, в США массовые протесты и беспорядки начались во многих районах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.