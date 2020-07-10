В Кремле отреагировали на участие команды Telegram в дискуссиях по развитию IT-отрасли

Кремль приветствует участие команды Telegram в дискуссиях по развитию приоритетной для властей России IT-отрасли, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, отмечают ли в Кремле тенденцию по развитию и улучшению отношений между властью и командой Telegram, что в данный момент мессенджер «в рамках действующего законодательства свободно осуществляет свою деятельность на территории России, мы рады этому», передает РИА «Новости».

«Мы рады также, что представители компании принимают участие в таких дискуссиях и мероприятиях, которое было организовано нашим правительством в Татарстане. Мы считаем, что это очень полезно», – добавил он.

Представитель Кремля указал, что «развитие области IT является также одним из приоритетов для президента России, вы знаете, целый перечень поручений, который был совсем недавно им подписан, и, конечно, это одна из приоритетнейших отраслей, и, когда в дискуссиях в этой области принимают участие самые талантливые, самые успешные, это на пользу нам всем».

Напомним, накануне в Татарстане прошла панельная дискуссия с представителями IT-индустрии с участием премьер-министра России Михаила Мишустина.

В рамках сессии вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию принять участие в борьбе против налога в 30%, который взимают американские компании Google и Apple с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов.