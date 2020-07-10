Российский союз ветеранов потребовал ужесточить наказание за преступления против участников Великой Отечественной

Такие гнусные поступки, как насилие и убийство ветеранов Великой Отечественной войны, ни в коем случае терпеть нельзя, за это нужно наказывать жесточайшим образом, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Российского союза ветеранов генерал армии Михаил Моисеев.

В башкирском селе Леуза неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны. Его тело было найдено в его собственном частном доме 9 июля. Вероятно, погибшего пытали – преступники привязали ветерана к стулу веревками, а голову пробили ломом. Возбуждено уголовное дело.

«Те поправки, которые мы внесли в Конституцию, вступившую в силу с 4 июля, касаются той исторической Победы 45-го года. Я помню то время, когда у генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева был главный идеолог Александр Яковлев, который тогда произнес следующую фразу: «Надо низложить Жукова, а затем будет низложена вся Победа». Эта история с убийством ветерана ВОВ в Башкирии – продолжение той гнусной кампании против тех, кто выстоял и победил», – говорит Моисеев.

Председатель подчеркнул, что за подобные деяния нужно наказывать жесточайшим образом.

«Эту гнусность терпеть нельзя ни в коем случае! Какой же безнравственный пример подается молодежи! Уголовный кодекс нужно не просто ужесточать, но сделать ветеранов ВОВ достоянием народа. Чтобы показать, что они подняли руку на самое святое! В этом году мы отметили 75-летие со дня Победы – и вот нам подарок?» – задается вопросом Моисеев.

Преступление в Башкирии – не единичный случай, так в августе прошлого года в Калужской области был убит 92-летний ветеран Великой Отечественной войны.