Астронавты допустили утечку воды на МКС

Взгляд
9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 20:57  |  vz.ru
Разделы

«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
Перейти а раздел…

Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
Перейти а раздел…

Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
Перейти а раздел…

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
Перейти а раздел…

В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...

Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Проблема расизма в России

    Алкогольные скандалы Михаила Ефремова

    Революция в США отменяется

      Перейти а раздел…

      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
      Подробности...

      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
      Подробности...

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

          Как вы относитесь к решению о снятии режима самоизоляции в вашем регионе?
          • Решение правильное

          • Решение поспешное

          • Решение запоздалое

          Как вы оцениваете экологическую ситуацию в месте своего проживания?
          • Отличная

          • Хорошая

          • Удовлетворительная

          • Плохая

          • Ужасная

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Полиция официально задержала Ефремова
              Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощиВ крови Ефремова нашли следы наркотиковПод автомобилем военной полиции России в Сирии взорвалась бомбаРежиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы
              Резник объяснил отказ известных адвокатов защищать ЕфремоваЖена рассказала о «съехавшем с катушек» ЕфремовеАмериканские СМИ назвали Путина надеждой демократииСледствие по МН17 не смогло подтвердить запуск ракеты от Снежного или Зарощенского
              Сосед описал судьбу Ефремова поговоркойРумыния официально признала Россию врагомГермания и НАТО узнали о выводе американских войск из газетПушков заявил о новой радикальной идеологии США

              Главная тема


              Действия Китая в Средней Азии привлекли внимание российских военных

              авария в Москве


              Появилось видео опасного вождения Ефремова за несколько минут до смертельного ДТП

              баланс сил


              Российский ядерный арсенал назвали новым вызовом для НАТО

              поставки энергоносителей


              Минск потребовал пересмотра цен на российский газ в 2020 году

              Видео

              ДТП в Москве


              Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

              Старый свет


              Выборы в США разделили Европу на два лагеря

              символ благополучия


              Коронавирус разбил витрины американской мечты

              высылка дипломатов


              Скандалом с Россией Чехия прикрывает позор своей контрразведки

              древний рефлекс


              Герман Садулаев: Зачем люди сбиваются в стаи

              Импортозамещение


              Глеб Простаков: Какой протекционизм нужен России

              народная экспертиза


              Дмитрий Грунюшкин: Здравый смысл подвергся удивительным метаморфозам

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?

              Астронавты допустили утечку воды на МКС

              9 июня 2020, 20:28

              Текст: Александра Юдина

              Версия для печати

              Астронавты занимались ремонтом беговой дорожки на борту Международной космической станции, в ходе работ была образовалась утечка 1,5 литров воды, сообщило американское космическое агентство НАСА.

              По информации НАСА, тренажер T2 отказал в четверг. Ремонт продолжался все последующие дни. При этом работы еще не закончены и пока тренажером пользоваться нельзя, передает РИА «Новости».

              Уточняется, что в выходные ремонт проходил в модуле Tranquility. Утечка воды произошла при отсоединении магистралей из-за застрявшего гидроразъема и привела к кратковременному отключению системы терморегулирования модуля.

              На российском сегменте имеется своя беговая дорожка БД-2.

              В настоящее время на МКС совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............