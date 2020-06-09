Режиссер объяснил желание Украины показывать российские фильмы

Киноиндустрия на Украине находится «почти на нуле», потому что для производства хороших фильмов необходима сильная экономика, чего в стране нет, заявил российский режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко.

Он оценил заявление нового министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, который призвал не запрещать фильмы с участием российских актеров, которым нельзя въезжать в страну.

Бортко отметил, что «как ни странно, разум находит себе дорогу». «Украинская киноиндустрия находится почти на нуле. Для того, чтобы делать кино, нужно иметь хорошую экономику, чего там нет. Поэтому наши фильмы смотрят [на Украине]. Но искусство вне всяких категорий», – сказал режиссер «Федеральному агентству новостей».

Кроме того, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев добавил, что Россия и Украина имеют общую культуру, частью которой является кино.

«Мы один народ, а то, что происходит [на Украине с культурой], аномально. Украинцы решили сменить свою культурную генетику, отказавшись от [ее истоков] – Киевской Руси, русской литературы, российской империи. Они хотят пересесть на другой генетический корень в виде Степана Бандеры. Теперь все, что есть в украинской культуре, связано с ним. Однако такой подход на Украине - это абсурд и со временем все должно пройти, потому что эта культурная модель не жизнеспособна», – сказал журналист.

Киселев отметил, что российские фильмы популярны на Украине из-за из-за тяжелого состояния киноиндустрии на Украине.

«Там очень маленький рынок и мало денег. Нет украинского кино и не будет», – сказал он.

Глава минкульта Украины ранее заявил, что запрет на въезд в Украину иностранному актеру не может служить основанием для запрета ленты с его участием.

«Во-первых, я считаю, что санкции были введены во время избирательной кампании необоснованно. Во-вторых, давайте разделять, есть запрет въезда, каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта, я много раз спрашивал об этом руководителей прошлой власти в лицо, публично, и мы вели спор. Одно дело, когда возбуждено уголовное дело против кого-то, например, [Ивана] Охлобыстина, [Михаила] Пореченкова, и тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом всем, так сказать, большим списком все эти люди заносятся в черные списки и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку», – приводит слова Ткаченко UNN.

«Разобраться с этим вопросом нужно. Должна быть прозрачная система, понятная, каким образом формируются эти черные списки. Потому что, на мой взгляд, лишь тот факт, что кому-то запрещен въезд, не может служить одномоментным или одновременным основанием для того, чтобы ленты, в которых принимали участие эти люди, были запрещены», – добавил министр.

На Украине неоднократно запрещали въезд в страну российским деятелям культуры. Так, ранее украинский режиссер Ахтем Сейтаблаев предложил запретить сериал «Сваты» из-за снимающегося в нем российского актера Федора Добронравова. Он, по мнению режиссера, «поддерживает оккупацию Крыма» и «убийство украинцев в Донбассе». Позже Добронравову отменили запрет на въезд на Украину.